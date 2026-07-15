Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о сложении депутатского мандата и переходе на работу в китайскую автомобилестроительную компанию BYD. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Причина в том, что я получил чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – это одна из величайших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и одновременно мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии», – написал Сийярто.

По словам бывшего главы венгерского МИД, он займет пост руководителя, который будет курировать внешние связи и развитие новых направлений бизнеса группы компаний.