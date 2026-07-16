Иран поручил хуситам в Йемене перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае атаки на свою энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Сообщается, что этот вопрос обсуждался в руководстве Ирана, после чего соответствующее указание было передано хуситам.

Неизвестно, было ли это сообщение передано хуситам до или после угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Источник, приближённый к хуситам, сообщил, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива размещены ракеты и беспилотники, подготовка к перекрытию пролива завершена и ожидается соответствующий приказ.