Кувейтские средства ПВО с утра 16 июля уничтожили 32 беспилотника, запущенных с территории Ирана, однако в результате падения их обломков материальный ущерб получили несколько жилых районов, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.

«Предположительно иранская агрессия была направлена против нескольких важных объектов в стране. Перехват этих вражеских целей привел к падению обломков в нескольких жилых районах, причинив материальный ущерб, жертв нет», – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Минобороны Кувейта в X.