Белый дом отверг обвинения в причастности к удару по школе в Иране, заявив, что США никогда не наносят удары по детям.

В ходе брифинга журналисты попросили пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт прокомментировать публикацию телеканала Sky News, в которой утверждается, что удар по школе для девочек в иранском округе Минаб был нанесен американскими военными.

«Президент… знает, что наши военные всегда действуют добросовестно и никогда, ни при каких обстоятельствах не делают своей мишенью мирных жителей или детей», — ответила Левитт.

При этом представитель Белого дома отказалась комментировать расследование Sky News, пояснив, что не знакома с его содержанием. Она также предложила адресовать дальнейшие вопросы Пентагону, который проводит расследование.

«Расследование продолжается, и мы отправляем вас в Министерство войны с дальнейшими вопросами», – заключила Левитт.

Накануне президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности доказательств причастности США к удару по школе в иранском Минабе.