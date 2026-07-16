В июне Азербайджан занял 84-е место среди 149 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (92,18 Мбит/с), опустившись на одну позицию по сравнению с маем.

Как сообщает Speedtest Global Index, за год средняя скорость фиксированного интернета в стране выросла на 13,3% — с 81,36 Мбит/с до 92,18 Мбит/с.

По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (84,25 Мбит/с), Иран (24,90 Мбит/с), Грузию (50,83 Мбит/с), Армению (91,69 Мбит/с), Казахстан (89,19 Мбит/с), Кыргызстан (89,30 Мбит/с) и Таджикистан (49,92 Мбит/с).

При этом по скорости мобильного интернета Азербайджан улучшил позицию на пять мест и занял 46-е место среди 98 стран со скоростью 98,61 Мбит/с. Первое место заняли ОАЭ (672,87 Мбит/с), последнее — Боливия (16,55 Мбит/с).

При этом в рейтинге городов Баку по скорости фиксированного интернета занял 114-е место среди 191 города со скоростью 92,34 Мбит/с, потеряв две позиции.

По скорости мобильного интернета Баку занял 78-е место среди 145 городов со скоростью 119,04 Мбит/с, поднявшись на четыре позиции.