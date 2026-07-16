Азербайджан и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере планирования населенных пунктов на освобожденных территориях.

Как сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, впервые UN-Habitat примет непосредственное участие в разработке проектов планировки сел на освобожденных территориях. В рамках совместного проекта будут подготовлены документы территориального планирования для сел Куйджак Джебраильского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Проект также предусматривает участие международных экспертов в разработке современных подходов к созданию устойчивых населенных пунктов, а также проведение обучения для азербайджанских специалистов. Ожидается, что сотрудничество будет способствовать реализации программы «Великое возвращение» и созданию комфортных условий для возвращения жителей на освобожденные территории.