Президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции «Слуга народа», что решил снять Михаила Федорова с поста министра обороны из-за затянувшегося конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский заявил, что руководство Минобороны и Генштаба по-разному видело развитие оборонной сферы. Федоров, по его словам, делал ставку на цифровизацию и технологии, тогда как военные настаивали на закупке необходимого вооружения и утверждали, что их мнение игнорируется.

Источники также утверждают, что президент остался недоволен отсутствием обещанной реформы мобилизации и подчеркнул, что не может допустить конфликта между Минобороны и Генштабом.

Ожидается, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, а пост главы МВД займет нынешний руководитель Нацполиции Иван Выговский. По информации источников, Федоров останется в команде президента, однако его новая должность пока не раскрывается.