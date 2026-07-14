Глава Минобороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

По данным издания, напряжение между министром и частью высшего военного руководства усилилось на фоне обсуждения снабжения Киева ракетами и боеприпасами.

Источник из числа высокопоставленных разведчиков заявил The Economist, что у Федорова мало шансов в прямом противостоянии с военными лидерами. «Сырский опытен, лучше знает систему, чем Миша, и перехитрит его», — отметил собеседник издания.

Федоров возглавил Минобороны в январе с репутацией технологического реформатора и инициировал аудит Минобороны и армейских бригад. По данным The Economist, проверка выявила перерасход около 300 млрд гривен ($6,7 млрд). Часть закупок перевели на открытые тендеры, что позволило снизить стоимость 155-мм снарядов примерно на 16%.

Издание отмечает, что часть военного руководства критикует Федорова за отсутствие боевого опыта, однако признает успехи в цифровизации и развитии БПЛА.

В июне министр сообщил о разногласиях с главкомом Александром Сырским по вопросам финансирования и распределения ресурсов, подчеркнув, что они работают «в одной команде». После назначения Федоров также пообещал провести масштабную реформу армии и обновить руководство Минобороны.