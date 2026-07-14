Шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы в Гяндже с признаками пищевого отравления после поминок.

В Гянджинскую городскую объединенную инфекционную больницу имени Аббаса Саххата были доставлены шесть человек с диагнозом «отравление».

Среди госпитализированных – Тапдыг Гасанли (1999 г.р.), Лейла Гусейнова (1951 г.р.), Рамиль Мамедов (1982 г.р.) и Ульвия Гаджиева (1974 г.р.). Еще двое детей с признаками отравления были госпитализированы в Гянджинскую объединенную городскую детскую больницу.

По предварительным данным, все пострадавшие получили пищевое отравление на поминках.

По факту произошедшего начато расследование.