Начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев находится с официальным визитом в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе визита Велиев обсудил с белорусским коллегой Павлом Муравейко перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская делегация посетила монумент Победы в Минске, после чего ознакомилась с учебно-материальной базой и лабораториями подразделения автоматизированных систем управления Военной академии ВС Беларуси.