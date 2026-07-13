Израиль отложил голосование в Кнессете (парламенте) по вопросу признания событий 1915 года в Османской империи так называемого «геноцидом армян». Об этом сообщает Jerusalem News Syndicate (JNS).

По данным агентства, решение было принято на фоне сложной региональной обстановки после обострения ситуации вокруг Ирана, а также вскоре после саммита НАТО в Турции, где Анкара призвала президента США Дональда Трампа одобрить поставку американских истребителей F-35.

Как сообщил изданию израильский чиновник, голосование в парламенте было приостановлено. На этой неделе Кнессет уходит на летние каникулы, после которых до национальных выборов, назначенных на 27 октября, заседания проводиться не будут.

В июне кабинет министров Израиля единогласно одобрил инициативу о признании событий 1915 года т.н. «геноцидом армян» на фоне стремительного ухудшения отношений с Турцией. Законопроект должен был пройти окончательное утверждение в парламенте.

МИД Азербайджана осудил решение израильского кабинета министров и призвал Тель-Авив пересмотреть его.