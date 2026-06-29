МИД Азербайджана заявил, что решение правительства Израиля, касающееся признания так называемого «геноцида армян», вызывает серьезную обеспокоенность.

В ведомстве подчеркнули, что искажение исторической правды о событиях 1915 года и превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений, не имеющих под собой юридической и научной основы, является неприемлемым.

«Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, а, напротив, ведут к углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан и впредь будет последовательно отстаивать историческую правду, уважение принципов международного права и содействовать укреплению прочного мира в регионе», — говорится в заявлении МИД.