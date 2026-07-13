Зангезурский коридор будет способствовать росту объема торговли между континентами. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, ссылаясь на последнюю повестку для.

«Сегодня в городе Шуша при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит церемония открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия СМИ в продвижении мира: восстановление истины и укрепление доверия». Выступая на открытии форума, президент Азербайджана заявил, что в настоящее время страна работает над расширением инфраструктуры транспортной связанности.

После славной победы Азербайджана в регионе сформировался новый порядок, который создает особую основу для дальнейшего расширения региональных транспортных связей. Одним из важных элементов нового регионального порядка является ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора. Строительство маршрута «Трамп во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который станет одним из элементов коридора, позволит восстановить сухопутное транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. После ввода коридора в эксплуатацию срок доставки грузов из Китая в Лондон сократится до 18 дней», — отметил парламентарий.

По его словам, Зангезурский коридор с пропускной способностью 15 миллионов тонн внесет значительный вклад в развитие региона. В ближайшем будущем, став важным сегментом Среднего коридора, Зангезурский коридор будет способствовать дальнейшему укреплению геополитических позиций Азербайджана, а также росту доходов государств региона. Ожидается, что объем торговли между континентами увеличится на 200 миллиардов долларов. Предполагается, что 10–15 % грузов будут перевозиться через Зангезурский коридор.

Согласно десятилетним прогнозам, Зангезурский коридор обладает потенциалом формирования доходов в размере 50 миллиардов долларов и ежегодного создания более 60 тысяч новых рабочих мест.

Байрамов отметил, что Зангезурский коридор будет интегрирован как в транспортный коридор «Север – Юг», так и в транспортный коридор «Восток – Запад». Это означает увеличение объемов грузоперевозок по данному маршруту. В результате появится возможность дальнейшего расширения Среднего коридора, что позволит Азербайджану получать больше доходов от международных грузоперевозок после ввода Зангезурского коридора в эксплуатацию. Одновременно это создаст возможность экспортировать собственную продукцию на новые рынки по альтернативным маршрутам.

Зангезурский коридор является сухопутным транспортным маршрутом, который объединит тюркский мир. Он внесет значительный вклад в развитие тюркского мира. В этом контексте ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора будет способствовать как восстановлению сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, выводу Нахчывана из блокады, так и экономическому развитию всего тюркского мира, включая Азербайджан, заключил парламентарий.