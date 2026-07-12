Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 13 июля обсудят возможность запрета торговли с израильскими поселениями на палестинских территориях на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса в Газе, а также эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет The Guardian.

Однако ожидается, что 27 министров стран ЕС не примут решений по вопросам торговли из-за сохраняющихся разногласий между членами блока относительно позиции Израиля.

Согласно документу Европейской комиссии, рассматриваются частичный или полный запрет на импорт из поселений, а также введение высоких тарифов, делающих торговлю экономически нецелесообразной, или система лицензирования импорта.

Отмечается, что любые подобные меры могут существенно повлиять на отношения ЕС и Израиля, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов в Израиле, которые должны пройти до конца октября.

Не менее 10 стран ЕС, включая Бельгию, Нидерланды и Испанию, считают, что Евросоюз обязан прекратить торговлю с израильскими поселениями после консультативного заключения Международного суда ООН, вынесенного в 2024 году. Суд тогда призвал Израиль как можно скорее прекратить оккупацию палестинских территорий и заявил, что государства должны предотвращать торговые и инвестиционные отношения, способствующие сохранению незаконной ситуации.

В то же время правозащитные организации обвиняют Брюссель в затягивании процесса. Несмотря на это, принятие решения в ближайшее время маловероятно, пишет издание.