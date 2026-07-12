Украина меняет свою политическую стратегию. Для каждого приоритетного внешнеполитического направления — конкретный человек со значительным опытом, способный осознать, о чем мы согласны на уровне лидеров и что ждет украинский народ.

Об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

«Среди этих направлений наиболее значимыми являются США и наши соглашения о лицензиях на производство «Патриотов» и другое двустороннее сотрудничество в области безопасности, что должно отражаться в явных достижениях наших государств и компаний Украины и Америки; европейский антибаллистический проект, который может стать одним из крупнейших шаги к укреплению Европы в этом десятилетии; Европейского Союза, который требует четкого движения к членству Украины и углубления всех наших отношений – экономических, политических, культурных; соседних государств Украины, с которыми отношения нуждаются в новом фундаменте, и особенно это касается Польши и Венгрии; Ближний Восток и регион Персидского залива как одно из самых перспективных направлений глобальной безопасности и безопасности; экономическое сотрудничество; Китай; ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут больше помочь прекратить войну России против Украины», -отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, то же самое относится и в работе изнутри.

«Теперь предстоят новые задачи. Требует значительного усиления всех работ в прифронтовых и приграничных районах Украины, которые ежедневно наносят российские удары. Ожидаю увеличения поставок необходимого оружия нашей армии, всех типов беспилотников.

Крайне важное направление — подготовка к зиме и Украине нужна готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть. Должна быть ускоренная трансформация госкомпаний, от которых во многом зависит устойчивость Украины. Отдельного внимания требуют и договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления. Соответственно, в Украине начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Обсудили подробности с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Было установлено, что Кабмин необходимо обновить для изменений. Благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьера, за многолетнюю эффективную работу в украинском коллективе и предложение возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Ожидаю, что вместе с парламентариями мы сделаем соответствующую замену в правительстве Украины. Также произойдут изменения в штате правоохранительных органов», -добавил Зеленский.