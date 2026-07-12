Несмотря на замедление наступения России на фронте и растущую эффективность украинских ударов по российским тылам, говорить о переломе в войне пока преждевременно, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Москва по-прежнему сохраняет важные преимущества, прежде всего в применении баллистических ракет, а Украина остается зависимой от западных поставок систем Patriot.

Газета также приводит мнение бывшего главкома ВСУ Залужного, который считает, что нынешняя ситуация — это скорее “взаимное лишение возможностей”, чем путь к решающей победе одной из сторон.

При этом, по оценке WSJ, стратегия России на истощение начинает давать сбои — наступление РФ замедлилось, а украинские удары дронами по логистике и НПЗ наносят крупный ущерб РФ.

О том, что Путина пытаются вытолкнуть из стратегии войны на истощение, и какие сейчас варианты у Кремля, мы анализировали здесь.

Источники в Белом доме утверждают, что Трамп регулярно получает разведывательные сводки о новых украинских ударах и “впечатлен” их эффективностью. Кроме того, американские чиновники отмечают рост усталости российского общества от войны. По их словам, именно этим объясняется более благожелательная риторика Трампа в отношении Украины в последнее время.

Отметим, что об изменении отношения Трампа к войне в Украине периодически пишут разные западные СМИ, однако сам президент США пока говорит об этом довольно обтекаемо.