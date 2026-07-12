В Катаре уничтожены центр ремонта самолётов и командный пункт управления американской базы Аль-Удейд.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о проведении новой операции в ответ на продолжающиеся удары США по береговым базам Вооружённых сил Ирана.

В заявлении говорится, что было поражено и остановлено второе судно, нарушившее установленные правила судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, на втором этапе ответной операции баллистическими ракетами была атакована стратегическая американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре.

КСИР заявил, что на базе были уничтожены центр ремонта и технического обслуживания истребителей, а также командный пункт управления.

В заявлении подчёркивается, что США и Израиль должны понимать, что продолжение агрессивных действий повлечёт за собой ещё более жёсткий ответ.

КСИР также сообщил о нанесении удара по авиабазе имени принца Хасана в Иордании.

Согласно заявлению, командный центр управления базы и ангары, в которых размещались беспилотные летательные аппараты MQ-9, были поражены и уничтожены несколькими баллистическими ракетами.

10:48 После того, как США нанесли масштабные удары по Ирану, Иран осуществил ракетные атаки и атаки с применением беспилотников на страны Персидского залива.

Как сообщает AP News, в ответ на удары США Иран нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников в направлениях Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

В ряде стран были приведены в действие системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы, а жителей призвали пройти в укрытия.