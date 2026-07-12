Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил трудовым мигрантам из Узбекистана приезжать в Беларусь вместе с семьями, отметив, что в стране «очень хорошо относятся к узбекам», пишут СМИ.

В Беларуси ощущается нехватка рабочих рук на фоне низкой безработицы, поэтому страна нуждается в специалистах. По словам президента, в Узбекистане не хватает водных и земельных ресурсов, а в Беларуси эти возможности есть.

Государство обещает предоставить бесплатное образование детям и доступ к медицинскому обслуживанию наравне с гражданами Беларуси.