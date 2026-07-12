Российские войска в ночь на воскресенье, 12 июля, ударили беспилотниками по Харькову. В Шевченковском районе пострадали два человека, среди которых 16-летняя девушка. Также зафиксированы попадания в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что в Шевченковском районе в результате атаки дронов повреждены более 20 жилых домов, а в Киевском горел гаражный кооператив. За медицинской помощью, по данным мэра, обратились три человека.

Между тем в городе Днепр российские войска нанесли удар по предприятию пищевой промышленности, указал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Воздушные силы (ВС) ВСУ в течение ночи сообщали о запусках беспилотников и корректируемых авиационных бомб (КАБов) также в направлении Сумской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Одесской областей Украины.

В ночь на 11 июля россияне нанесли по Украине удар шестью баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400, четыремя крылатыми ракетами Х-59/69, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 беспилотником. Под атакой баллистики оказался Киев — там пострадали 12 человек. В Харькове БПЛА попал в гражданское предприятие, там также пострадали люди.

Утром 11 июля ракетный удар был нанесен по Одессе, при этом погибли два человека. Днем ВС РФ сбросили авиационные бомбы на Сумы, в результате чего погибли пять человек и пострадали 30. В Запорожье от удара российских КАБов получили ранения четыре человека, число пострадавших уточняется, говорится в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.