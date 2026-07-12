Сотрудники разведслужб и дипкорпуса США, ставшие жертвами «гаванского синдрома», получили выплаты на общую сумму почти $3 млн по Акту о помощи американским жертвам неврологических атак (HAVANA), это первые компенсации в данной сфере за все время, сообщил Пентагон.

«Министерство уделяет приоритетное внимание оказанию помощи пострадавшему персоналу и выплатило почти $3 млн в качестве компенсаций, что является первыми выплатами в рамках Акта HAVANA, произведенными при какой-либо из президентских администраций», — говорится в сообщении.

В военном министерстве США также отметили, что ведомство создало межфункциональную группу по изучению биологических эффектов направленной энергии на базе межфункциональной группы по аномальным медицинским инцидентам.

«Министерство будет и впредь уделять особое внимание прозрачности и научной добросовестности для достижения подтвержденных результатов, улучшения ухода за пострадавшими и адаптации к динамичной оперативной обстановке», — подчеркнули в Пентагоне.