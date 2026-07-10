Китай предупредил Россию о недопустимости применения ядерного оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита НАТО. По его словам, об этом ему сообщили европейские партнеры.

Как утверждает Зеленский, Пекин направил Москве категоричный сигнал после того, как в российских СМИ начали звучать угрозы ядерного удара в ответ на украинские атаки. Он отметил, что Китай впервые отреагировал настолько жестко и фактически в ультимативной форме потребовал даже не допускать мыслей о применении ядерного оружия.

Зеленский также сообщил, что обсудил роль Китая в войне России против Украины с президентом США Дональдом Трампом, однако подробности разговора не раскрыл.

На фоне украинских ударов по нефтяной инфраструктуре в России усилились призывы к применению ядерного оружия. По данным Reuters, сторонники жесткой линии требуют свернуть дипломатию, однако Кремль пока сохраняет посредничество США.

При этом источники агентства допускают, что Путин пойдет на эскалацию и продолжит наступление в Донбассе, который считает принципиальной целью.