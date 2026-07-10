Председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж призвал уделить особое внимание сохранению местных сортов сельскохозяйственных культур и восстановлению национальной школы селекции.

Выступая на обсуждении законопроекта «О семеноводстве», депутат отметил, что в прошлом каждый регион Азербайджана славился своей сельхозпродукцией: губинскими яблоками, гёйчайским гранатом сорта «Гюлёйша», лянкяранским чаем, гедабекским картофелем, шекинским табаком, загатальским фундуком и другими культурами. По его словам, это стало результатом многолетней селекционной работы, сохранения местных генетических ресурсов и развития научного семеноводства.

Орудж выразил обеспокоенность тем, что современные высокоурожайные гибридные сорта постепенно вытесняют традиционные, что приводит к утрате привычных вкусовых качеств овощей и фруктов. Вместе с тем он подчеркнул, что Азербайджан должен использовать передовой опыт таких стран, как Франция, Нидерланды, Италия, Турция, Израиль и США в сфере агротехнологий и семеноводства.

По словам депутата, новый законопроект предусматривает восстановление отечественной селекционной школы, укрепление научных институтов и опытных хозяйств, создание современных селекционных и семеноводческих центров на освобожденных территориях, а также защиту национального генофонда и государственного реестра местных сортов.

Он также напомнил, что из 8,64 млн гектаров земельного фонда Азербайджана лишь 1,8 млн гектаров пригодны для посевов, поэтому основой повышения урожайности должны стать качественные семена, научные разработки и современные агротехнологии.