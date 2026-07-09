В ближайшие месяцы на платформе MyGov будут расширены возможности искусственного интеллекта, в том числе появится голосовой помощник, который позволит гражданам взаимодействовать с государственными сервисами с помощью голосовых команд. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов на общественных слушаниях Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей».

По его словам, в MyGov будут внедрены функции преобразования речи в текст и текста в речь.

«Граждане смогут обращаться к MyGov не только в текстовой форме, но и озвучивать свои запросы голосом, а система будет предоставлять ответы также в голосовом формате», — отметил Гасанов.

Замминистра подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта не ограничивается модернизацией платформы MyGov. По его словам, ведется работа по внедрению решений на базе ИИ в деятельность других государственных органов, причем в ряде структур такие технологии уже используются.

«В ближайшие годы мы увидим конкретные результаты, которые позволят сделать работу государственных органов более эффективной и упростят предоставление услуг гражданам», — сказал он.

Кроме того, Гасанов сообщил, что государство продолжает развивать инфраструктуру искусственного интеллекта. В частности, ведется работа по созданию дополнительных вычислительных мощностей, необходимых для развития ИИ.

«Этот процесс уже запущен, и мы рассчитываем увидеть его результаты в ближайшем будущем», — добавил заместитель министра.