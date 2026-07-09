Информация об истечении срока действия паспорта, водительского удостоверения и других документов будет автоматически направляться гражданам через единую цифровую платформу, без необходимости самостоятельно запрашивать эти сведения. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж на общественных слушаниях Временной комиссии по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей».

По его словам, в настоящее время продолжается интеграция государственных электронных сервисов в единую платформу MyGov. В частности, объединяются системы «Е-социал», «Е-образование» и «Е-суд», частично уже интегрированы «Е-полиция», «Мобильный нотариат», сервисы «Азеришыг» и ряд других государственных услуг. До конца года этот процесс планируется полностью завершить.

Орудж отметил, что следующим этапом станет внедрение проактивных государственных услуг, благодаря которым граждане будут получать важные уведомления автоматически, включая информацию об окончании срока действия документов и предоставлении отдельных государственных услуг.