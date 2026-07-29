Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, стороны по-разному описывают обстоятельства несостоявшихся переговоров. Один из источников утверждает, что офис Зеленского обратился в канцелярию израильского премьера с предложением организовать встречу, однако ответа так и не получил. В то же время украинский собеседник Haaretz заявил, что инициатива якобы исходила от израильской стороны, но после согласия Киева дальнейшей реакции не последовало.

Как отмечает газета, лишь 28 июля представители Израиля сообщили, что Нетаньяху не сможет встретиться с Зеленским из-за плотного графика.

Во вторник президент США Дональд Трамп отдельно принял в Белом доме Нетаньяху и Зеленского. Позже оба политика присутствовали на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, где, по информации Haaretz, обменялись лишь несколькими короткими репликами.

В канцелярии премьер-министра Израиля отказались комментировать публикацию.

По данным издания, последняя личная встреча Нетаньяху и Зеленского состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.