Мировые цены на нефть резко растут в ходе торгов в среду – стоимость Brent превысила $90 за баррель, прибавив более 7%, сообщает «Интерфакс».

Подъем котировок ускорился после заявлений президента США Дональда Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. «Мы ударим по ним сильно. Тяжко им придется», – сказал Трамп Fox News, употребив также нецензурную лексику.

Ранее ВВС Ирана сообщили о нанесении удара несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM), расположенному в Иордании.

По состоянию на 19:00 по бакинскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли в цене на $6,43, или 7,65%, до $90,52 за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX подорожали на $5,93, или 7,48%, до $85,19 за баррель.

«Продолжение этой войны приведет к дальнейшему повреждение важной нефтяной инфраструктуры как в странах Персидского залива, так и в Иране», – говорит аналитик XS.com Самер Хасн, отмечая, что на восстановление поврежденных объектов могут уйти месяцы или даже годы.

По его словам, это может привести к сохранению высоких цен на нефть в течение продолжительного времени. «По мере затягивания войны даже маловероятные и экстремальные сценарии могут стать реальностью», – говорит Хасн.