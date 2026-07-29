Президент Украины Владимир Зеленский провел в Люблине встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которой стороны обсудили оборонное сотрудничество, взаимодействие в сфере противовоздушной обороны и польские инвестиции в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Провели встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Обсудили многие двусторонние вопросы, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, отдельное внимание было уделено оборонному взаимодействию и вопросам защиты украинских городов и населенных пунктов от ударов.

«Антибаллистика – это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины – это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион, и всю Европу», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что стороны также обсудили вопросы безопасности украинских граждан, которые из-за боевых действий выехали в Польшу.

Туск, в свою очередь, сообщил, что на встрече также обсуждались польские инвестиции в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и поддержка Киева.