Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начало расследование по факту предполагаемого отравления донером в кафе Real в Загатале.

Как сообщили в агентстве, 29 июля поступила информация о возможном отравлении после употребления донера. В рамках проверки специалисты отобрали образцы куриного донера, а также других продуктов питания, реализуемых в заведении, для проведения лабораторных исследований.

Кроме того, в кафе была проведена внеплановая проверка, по итогам которой его деятельность временно приостановлена.

В АБПА отметили, что окончательные меры будут приняты после завершения расследования и получения результатов лабораторных анализов.

В свою очередь, в TƏBİB сообщили, что 28 июля с 09:30 в отделение неотложной помощи Загатальской центральной районной больницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 14 человек: 9 мужчин, 3 женщины и 2 несовершеннолетних.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения их состояние было признано удовлетворительным, и все пациенты были отпущены домой на амбулаторное лечение.