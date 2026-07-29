Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проводит проверку комплектования воинских частей и распределения личного состава между подразделениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Основная задача проверки – оценить уровень укомплектованности бригад, полков и корпусов личным составом.

Кроме того, специалисты анализируют эффективность распределения военнослужащих между подразделениями, а также направления, требующие улучшения в сфере кадрового обеспечения.

В Генштабе отдельно оценивают, насколько обоснованно и эффективно распределяется личный состав с учетом потребностей частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта. Проверка должна показать, получают ли пополнение в первую очередь подразделения, которые непосредственно удерживают позиции.

В ведомстве отметили, что решения по итогам проверки будут направлены на повышение боеспособности частей, обеспечение кадрового баланса в армии и более эффективное использование кадрового потенциала.