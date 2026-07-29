По меньшей мере шесть иранских советников погибли в результате совместной военной операции США и Саудовской Аравии против проиранских вооруженных формирований в Ираке. Об этом агентству Associated Press сообщили два источника в иракском ополчении на условиях анонимности.

Ранее Вооруженные силы Саудовской Аравии при координации с Центральным командованием ВС США нанесли удары по объектам проиранских вооруженных формирований в Ираке. По предварительным данным, в результате атаки погибли не менее 20 человек. При этом пока неизвестно, входят ли в это число погибшие иранские советники.