Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме не принесли ожидаемых результатов, считает украинское издание «Страна».

«Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии. Зеленский назвал встречу «продуктивной», Нетаньяху – «великолепной», а Трамп, как под копирку, прокомментировал оба рандеву одной и той же фразой «встреча была очень хорошей», – пишет газета.