Вынесен приговор четырем фигурантам дела о попытке провести шествие с флагами СССР для пропаганды коммунистической идеологии в Баку.

По решению Низаминского районного суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к двум годам лишения свободы, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов — к 1,5 годам.

Напомним, в социальных сетях были распространены видео, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

По данным следствия, обвиняемые организовали группу, арендовали офис и действовали при поддержке и финансировании другого государства. После задержания в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 233 УК Азербайджана.