Азербайджанские правоохранительные органы добились экстрадиции из Черногории гражданина Азербайджана Гидаята Сулейманова, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики.

По данным ведомства, Сулейманов был задержан в Черногории в 2024 году. Его разыскивали в связи с обвинениями в мошенничестве по статье 178.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана.

После направления запроса Генеральной прокуратуры и проведения переговоров с черногорской стороной была достигнута договоренность о его экстрадиции.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы доставили Сулейманова из города Тиват в Азербайджан. По решению суда он помещен в следственный изолятор.