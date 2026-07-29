Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил странам — членам организации получать часть доходов от продажи доли прав на трансляцию чемпионата мира. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, Инфантино пообещал перечислить каждой из 211 ассоциаций – членов ФИФА по $40 млн в случае поддержки его инициативы. На принятие решения организациям отведено 53 дня.

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере $10 млрд станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути. Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward на $2,7 млрд, как было заявлено ранее. В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до $40 млн в рамках этого предложения», — говорится в письме Инфантино.