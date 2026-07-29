Американским военнослужащим, находящимся на Ближнем Востоке, могут запретить пользоваться мобильными телефонами из-за опасений, что опубликованные в социальных сетях видеозаписи помогут Ирану точнее наносить удары по объектам США, сообщает Reuters.

По данным агентства, адмирал ВМС США Брэд Купер направил военнослужащим письмо, в котором предупредил об угрозах, связанных с публикацией подобных материалов. В документе отмечается, что Иран может использовать фотографии и видеозаписи из соцсетей для оценки результатов своих ударов в режиме реального времени.

Купер заявил, что распространение такой информации может «стоить жизни американским военным и гражданским» в странах Персидского залива. Он призвал военнослужащих «уделять больше внимания безопасности операций», однако не уточнил, какие именно меры следует принять.

Источники Reuters сообщили, что некоторым американским военным в Иордании в ближайшие дни могут приказать сдать мобильные телефоны. Один из собеседников агентства отметил, что аналогичные меры могут быть введены и в других странах региона.