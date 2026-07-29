Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе Джейранбатан–Маштага находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.

По информации ведомства, на шестом километре магистрали был полностью заменен 22-метровый аварийный участок трубопровода диаметром 1200 миллиметров, срок эксплуатации которого истек.

В Службе отметили, что ремонтные работы велись в непрерывном режиме.

В настоящее время специалисты завершают восстановительные работы. На следующем этапе магистральный водопровод будет промыт, заполнен питьевой водой, после чего вода поступит в резервуары и затем будет подана в распределительную сеть для обеспечения потребителей.