Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Тахира Тагизаде послом республики в Сербии.

Другим своим распоряжением глава государства назначил Эсмиру Джафарову послом Азербайджана в Венгрии.

19:57

Посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Северной Македонии Кямиль Хасиев отозван с должности.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Другим распоряжением Хасиев назначен послом республики в Австрии.

Кроме того, Алиев отозвал Тахира Тагизаде с должности посла Азербайджана в Венгрии.

Также с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях отозван Галиб Исрафилов.

Ранее сообщалось об отзыве Ровшана Садыгбейли с должности посла республики в Австрии и Словении. Он был также освобожден от обязанностей постоянного представителя Азербайджана при Отделении ООН в Вене, ОБСЕ, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).