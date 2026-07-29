Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последствия действий Израиля на Ближнем Востоке ощущает на себе весь регион.

«Израиль постепенно оккупирует палестинские территории, игнорируя основные права человека в регионе и попирая международное право. Цену этой агрессии платят не только наши палестинские братья и сестры, не только братский народ Ливана, но и весь регион», – сказал Эрдоган по итогам заседания кабинета министров под его председательством.

Президент Турции сообщил, что Анкара предпринимает необходимые шаги для снижения интенсивности военных действий в регионе, в том числе на фоне конфликта вокруг Ирана.

Эрдоган отметил, что, несмотря на конфликты в регионе, турецкая экономика сохраняет устойчивость.

«Мы прилагаем особые усилия для минимизации последствий военных действий для наших граждан. Мы поддерживаем наших производителей и экспортеров во всех секторах. Мы увеличили ежедневный резервный кредитный лимит для наших экспортеров, а также объем субсидированных инвестиционных кредитов», – указал турецкий лидер.