Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что после ухода из правительства не выдвигал никаких требований и отказался от нескольких предложенных ему должностей, поскольку хочет сосредоточиться на достижении практических результатов. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

После завершения работы кабинета министров Федоров покинул должность вместе с другими членами правительства. По его словам, позднее, на фоне прошедших акций протеста, ему предложили несколько вариантов дальнейшей деятельности.

«Я не ставил никакого ультиматума. Мне предложили должности, я сказал: «Нет, спасибо, я буду работать в другом поле». Если же я нужен для реализации видения войны, тогда как министр обороны я смогу это продолжить и достичь декларируемого результата», – отметил Федоров.

Он пояснил, что отказался от этих предложений из-за своего подхода к эффективному управлению государством. Бывший министр подчеркнул, что видит себя прежде всего менеджером, способным выстраивать системы и добиваться конкретных целей, а не занимать формальную должность без реальных полномочий.