Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении Еревана продолжить курс на евроинтеграцию.

«Я сказал президенту России, что мы объявили путь в евроинтеграцию и мы пойдем этим путём, особенно когда армянский народ проголосовал в пользу этого», — сказал Пашинян на брифинге.

При этом глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван не рассматривает возможность выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на существующие разногласия.

По словам Пашиняна, проблема заключается не в позиции Армении, а в работе самого объединения. Он заявил, что механизмы ЕАЭС фактически перестали функционировать.

«Это не проблема Армении, это проблема именно в механизмах ЕАЭС. Получается, что ЕАЭС парализован и не работает», — отметил премьер, комментируя ситуацию с ограничениями для армянских товаров на рынке союза.

Он также предупредил, что если возникшие проблемы не будут оперативно решены, это может иметь серьезные последствия для объединения. «Если проблема быстро не решится вовремя, могу предположить, что это будет началом конца ЕАЭС», — заявил Пашинян.

Кроме того, премьер прокомментировал отсутствие поздравления со стороны Владимира Путина во время их телефонного разговора после своего переизбрания.

«Президент России меня не поздравил, но здесь возникает вопрос: а с кем же в таком случае он разговаривал?» — сказал Пашинян.