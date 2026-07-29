Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам очередного заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

«Федеральный комитет по операциям на открытым рынке одобрил следующее заявление для публикации девятью голосами «за» и тремя «против». Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3,5% до 3,75% в поддержку двойного мандата Федеральной резервной системы. Комитет продолжает свою политику поддержания достаточного объема резервов в банковской системе», – говорится в заявлении.