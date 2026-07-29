Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Ровшана Садыгбейли с должности посла республики в Австрии и Словении.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Садыгбейли также освобожден от обязанностей постоянного представителя Азербайджана при Отделении ООН в Вене, ОБСЕ, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Другим распоряжением главы государства Садыгбейли назначен постоянным представителем республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.