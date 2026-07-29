Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обсудил в Париже с президентом Всемирного еврейского конгресса в Израиле Сильваном Адамсом перспективы будущего Ирана и возможность восстановления дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщает Israel National News.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление исторических связей между иранским и еврейским народами, а также перспективы развития отношений между странами в случае политических изменений в Иране.

Пехлеви заявил, что в будущем готов помочь с выбором места для израильского посольства в Тегеране.

«Мы найдем лучшее место для прекрасного израильского посольства в Тегеране, как только режим падет», – сказал наследный принц.

В свою очередь Адамс передал Пехлеви две мезузы, изготовленные из иерусалимского камня. Пергаменты для них были подготовлены израильским каллиграфом иранского происхождения. Одна из мезуз, как планируется, предназначена для будущего посольства Израиля в Тегеране, а вторая – для дипломатического представительства Ирана в Иерусалиме.

Во время беседы Пехлеви отметил исторические связи между иранским и еврейским народами, а также поблагодарил еврейские общины по всему миру за поддержку иранцев, выступающих за перемены в стране.

Он также заявил, что после прекращения существования нынешнего политического курса Иран сможет восстановиться при поддержке международного сообщества.

Адамс, со своей стороны, отметил, что еврейская община поддерживает «идею представительского и плюралистического Ирана».