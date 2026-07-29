Французское законодательство запрещает экстрадицию граждан страны в иностранные государства. Об этом заявил ТАСС французский адвокат Филипп де Вель, комментируя предъявление в России обвинения сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности.

«Статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан. Вместе с тем она может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике», – сказал де Вель.

Помимо российского и французского паспортов, Дуров также имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Де Вель отметил, что международный ордер на арест Дурова, если он будет выдан Интерполом по запросу России, не подлежит автоматическому исполнению во Франции.

По словам адвоката, «если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что соответствующее деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться от дальнейших действий и не задерживать человека». «Решение о действиях на территории страны остается за прокуратурой», – указал де Вель.

Ранее сообщалось, что российский ФСБ предъявил Дурову обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).