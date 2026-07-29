Ежедневная остановка работы портов Одессы, Черноморска и Южного, входящих в систему портов Большой Одессы, обходится Украине примерно в $70 млн. Такие оценки приводит украинское издание «Экономическая правда» (ЭП), ссылаясь на собственные расчеты.

«Три порта Большой Одессы в июне обеспечили отгрузку товаров на $2,1 млрд из общего объема украинского экспорта в $3,5 млрд. Таким образом, в среднем ежедневно через них проходила продукция примерно на $70 млн», – отмечает ЭП.

По данным издания, за первые шесть месяцев года Украина экспортировала 50,7 млн тонн товаров. Около 34 млн тонн из этого объема, или примерно две трети, были отправлены через порты Большой Одессы.

Если учитывать общий товарооборот в обоих направлениях – экспорт и импорт, – то из 68,5 млн тонн продукции более 40 млн тонн прошло через морские пункты пропуска. Таким образом, около шести из каждых десяти тонн товаров перевозились через морские маршруты, отмечает ЭП.