Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал его добиться завершения конфликта с Россией.

«Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну», – сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также вновь отметил, что сохраняет хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

«Я сказал им: «Прекратите войну». 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце. Я бы хотел, чтобы он завершил войну», – повторил Трамп, отвечая на вопрос о прошедшей накануне встрече с украинским лидером.