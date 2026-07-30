Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман в ходе визита в Вашингтон обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом ситуацию на Ближнем Востоке, итоги совместных ударов по связанным с Ираном объектам в Ираке и вопросы защиты саудовской инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Халид бин Салман также передал Вэнсу послание от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и изложил позицию Эр-Рияда относительно дальнейшего развития конфликта в регионе.

Источники CNN сообщили, что Саудовская Аравия считает, что Иран продолжит усиливать давление через поддерживаемые им группировки в Ираке и движение хуситов в Йемене.

«Саудовская Аравия по-прежнему выступает за деэскалацию и считает, что затягивание конфликта сопряжено с серьезными рисками, но в случае необходимости она примет ответные меры», – отмечается в сообщении.

По информации телеканала, совместный ответный удар США и Саудовской Аравии должен был продемонстрировать, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются «красной линией», после пересечения которой последует реакция.

Источники CNN также заявили, что Вашингтон и Эр-Рияд стремились показать сторонникам Ирана, что происходящее не является их войной и что дальнейшая эскалация повлечет последствия.