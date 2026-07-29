Беспилотник нанес удар по танкеру-хранилищу сжиженного природного газа (СПГ) в египетском средиземноморском порту Думьят, судно принадлежит США и ходит под флагом Маршалловых Островов, сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на управлении морскими рисками.

В Ambrey сообщили, что в плавучее хранилище СПГ попал как минимум один беспилотник. После атаки в районе порта произошли взрывы.

Британская компания Inchcape заявила, что в Думьяте загорелись два газовоза, которые впоследствии были перемещены за пределы портовой зоны. Члены экипажей были эвакуированы. Ответственность за удар пока никто на себя не взял.

В Министерстве энергетики Египта сообщили, что в результате пожара в порту пострадавших нет. По данным источников Reuters, целью атаки стал танкер Energos Winter. Они уточнили, что огонь с этого судна распространился на другой газовоз – Gaslog Salem.