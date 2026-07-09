В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 30-35° тепла.

Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем — 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25, местами — до 28-30° тепла.