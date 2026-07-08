Ввиду нестабильных погодных условий и прохождения селевых потоков по рекам в Гахском, Загатальском и Балакянском районах железнодорожной инфраструктуре на участке Гах-Балакян нанесен серьезный ущерб.

По сообщению ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), в целях безопасности движение поездов на данном участке ограничено и, начиная с сегодняшнего дня до 20 июля, продажа билетов до станций Гораган, Алиабад, Загатала, Гёям и Балакян временно приостановлена.

В соответствии с мерами безопасности, в период с 8 по 20 июля поезда Баку-Балакян будут курсировать до станции Гах. Составы Балакян-Баку будут отправляться со станции Гах.

Для доставки пассажиров с других станций до станции Гах и в обратном направлении будут назначены бесплатные автобусы.